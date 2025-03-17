На Кубани задержан севастополец с двумя килограммами наркотиков

В Тихорецком районе Краснодарского края правоохранители задержали 27-летнего жителя Севастополя по подозрению в сбыте крупной партии наркотиков. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, мужчина получил через интернет координаты тайника в станице Фастовецкой, откуда извлек два кг мефедрона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, подозреваемый планировал распространить наркотические вещества по Кубани бесконтактным способом через «закладки». Реализовать преступный замысел ему помешали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с оперативниками ОМВД по Тихорецкому району.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемому грозит до пожизненного лишения свободы.

Сейчас фигурант находится под стражей.

Анна Гречко