«Рано или поздно Мирра Андреева доберется до первой строчки»

Теннисистка Мирра Андреева стала шестой в рейтинге WTA. Впервые за девять лет россиянка вошла в топ-шесть лучших. Это произошло после сенсационной победы Андреевой в финале престижного турнира в Индиан-Уэллсе над первой ракеткой мира — белоруской Ариной Соболенко. Последний раз столь высоко из российских спортсменок поднималась лишь Мария Шарапова в 2016 году. Мирре Андреевой всего 17 лет. Когда звездная россиянка, которую тренирует знаменитая Кончита Мартинес, станет первой ракеткой мира, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

Мирра Андреева неудержима: в этом сезоне она выигрывает уже второй крупный турнир, оставляя не у дел звезд первой величины. Конечно же, после таких результатов пошли неизбежные разговоры о карьере Марии Шараповой, которая так же стала звездой в 17 лет. Теннисисток сравнивают очень часто, но делать этого не стоит, уверен теннисный обозреватель «Коммерсанта» Евгений Федяков: «Надо помнить о том, что по характеру, по психологии это все-таки разные спортсменки. Шарапова прошла в детстве через серьезнейшие испытания, и, слава богу, через эти испытания Андреевой не довелось проходить. Но, с другой стороны, характер Шараповой закалялся в них. Есть вопросы к тому, как будет себя вести Мирра, как она будет играть, когда ей предстоит доказывать закономерность своего пребывания в элите».

Шестое место в мировом рейтинге в 17 лет — это очень серьезно, но поклонники тенниса из нашей страны, конечно, будут ждать первой позиции. Чисто теоретически подобное может произойти и в этом сезоне, ведь впереди еще три турнира Большого шлема, где Мирра Андреева может показать себя во всей красе, тем более что к сезону россиянка готова потрясающе. Ее физические данные удивляют даже экспертов. Сама Андреева считает, что именно силовая подготовка стала ключевой в этом сезоне: «Предсезонку, которую мы сделали, — я там вообще чуть не умерла. Я была очень близка к тому, чтобы просто сдаться и сказать: "Я больше не могу". Было очень тяжело, и мы много работали над моей физической формой, над тем, чтобы укрепить мышцы. Чувствую, что я стала сильнее, и я могу подавать быстрее, двигаться быстрее по корту. Поэтому ключевой момент — мы очень-очень много работали на предсезонке».

Поможет ли это Мирре Андреевой пройти весь сезон, выигрывая большие турниры? Пока эксперты хоть и восхищаются юной россиянкой, но смотрят на ее перспективы со сдержанным оптимизмом, как, например, заслуженный тренер России Борис Собкин: «Это кривая, по которой игрок поднимается вверх с определенного возраста и дальше. Когда мы говорим о зависимости результатов от техники, мы говорим об экспоненте, то есть каждый следующий шаг дается все сложнее и сложнее. Я бы поостерегся прогнозов, потому что конкуренция в женском теннисе сейчас довольно серьезная».

Рано или поздно Мирра Андреева, скорее всего, до первой строчки рейтинга доберется, если, конечно, не вмешаются травмы. Она не скрывает, что работает с психологом. К тому же девушка открыта, легка в общении с журналистами и, можно сказать, купается в любви поклонников тенниса разных стран. Российские болельщики в ней души не чают, так что на Roland Garros, Уимблдоне или US Open вполне можно рассчитывать на сенсацию от Мирры Андреевой.

Фотогалерея Ракетка Мирра Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024 Фото: William West / AFP Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет Фото: @_mirraandreeva_ Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова Фото: @_mirraandreeva_ Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема Фото: Christophe Ena / AP Мирра Андреева в отеле Нью-Йорка в 2023 году, дебютировав на Открытом чемпионате США Фото: @_mirraandreeva_ Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024 Фото: Lisi Niesner / Reuters Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала Фото: @hiltonmelbournelqs В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации

На фото: у частного самолета Фото: @_mirraandreeva_ Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025 Фото: @hiltonmelbournelqs Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года Фото: Amr Alfiky / Reuters Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США Фото: Mark J. Terrill / AP Следующая фотография 1 / 12 Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024 Фото: William West / AFP Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет Фото: @_mirraandreeva_ Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова Фото: @_mirraandreeva_ Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема Фото: Christophe Ena / AP Мирра Андреева в отеле Нью-Йорка в 2023 году, дебютировав на Открытом чемпионате США Фото: @_mirraandreeva_ Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024 Фото: Lisi Niesner / Reuters Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала Фото: @hiltonmelbournelqs В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации

На фото: у частного самолета Фото: @_mirraandreeva_ Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025 Фото: @hiltonmelbournelqs Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года Фото: Amr Alfiky / Reuters Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США Фото: Mark J. Terrill / AP Смотреть

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Владимир Осипов