«Рано или поздно Мирра Андреева доберется до первой строчки»
Владимир Осипов — о перспективах российской теннисистки
Теннисистка Мирра Андреева стала шестой в рейтинге WTA. Впервые за девять лет россиянка вошла в топ-шесть лучших. Это произошло после сенсационной победы Андреевой в финале престижного турнира в Индиан-Уэллсе над первой ракеткой мира — белоруской Ариной Соболенко. Последний раз столь высоко из российских спортсменок поднималась лишь Мария Шарапова в 2016 году. Мирре Андреевой всего 17 лет. Когда звездная россиянка, которую тренирует знаменитая Кончита Мартинес, станет первой ракеткой мира, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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Мирра Андреева неудержима: в этом сезоне она выигрывает уже второй крупный турнир, оставляя не у дел звезд первой величины. Конечно же, после таких результатов пошли неизбежные разговоры о карьере Марии Шараповой, которая так же стала звездой в 17 лет. Теннисисток сравнивают очень часто, но делать этого не стоит, уверен теннисный обозреватель «Коммерсанта» Евгений Федяков: «Надо помнить о том, что по характеру, по психологии это все-таки разные спортсменки. Шарапова прошла в детстве через серьезнейшие испытания, и, слава богу, через эти испытания Андреевой не довелось проходить. Но, с другой стороны, характер Шараповой закалялся в них. Есть вопросы к тому, как будет себя вести Мирра, как она будет играть, когда ей предстоит доказывать закономерность своего пребывания в элите».
Шестое место в мировом рейтинге в 17 лет — это очень серьезно, но поклонники тенниса из нашей страны, конечно, будут ждать первой позиции. Чисто теоретически подобное может произойти и в этом сезоне, ведь впереди еще три турнира Большого шлема, где Мирра Андреева может показать себя во всей красе, тем более что к сезону россиянка готова потрясающе. Ее физические данные удивляют даже экспертов. Сама Андреева считает, что именно силовая подготовка стала ключевой в этом сезоне: «Предсезонку, которую мы сделали, — я там вообще чуть не умерла. Я была очень близка к тому, чтобы просто сдаться и сказать: "Я больше не могу". Было очень тяжело, и мы много работали над моей физической формой, над тем, чтобы укрепить мышцы. Чувствую, что я стала сильнее, и я могу подавать быстрее, двигаться быстрее по корту. Поэтому ключевой момент — мы очень-очень много работали на предсезонке».
Станет ли Мирра Андреева первой ракеткой мира?
«Ъ» собрал мнения экспертов
Поможет ли это Мирре Андреевой пройти весь сезон, выигрывая большие турниры? Пока эксперты хоть и восхищаются юной россиянкой, но смотрят на ее перспективы со сдержанным оптимизмом, как, например, заслуженный тренер России Борис Собкин: «Это кривая, по которой игрок поднимается вверх с определенного возраста и дальше. Когда мы говорим о зависимости результатов от техники, мы говорим об экспоненте, то есть каждый следующий шаг дается все сложнее и сложнее. Я бы поостерегся прогнозов, потому что конкуренция в женском теннисе сейчас довольно серьезная».
Рано или поздно Мирра Андреева, скорее всего, до первой строчки рейтинга доберется, если, конечно, не вмешаются травмы. Она не скрывает, что работает с психологом. К тому же девушка открыта, легка в общении с журналистами и, можно сказать, купается в любви поклонников тенниса разных стран. Российские болельщики в ней души не чают, так что на Roland Garros, Уимблдоне или US Open вполне можно рассчитывать на сенсацию от Мирры Андреевой.
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Ракетка Мирра
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