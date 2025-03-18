«Вертекс» увеличивает площади

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение ООО «Вертекс Ко», дочерней компании фармпроизводителя «Вертекс», на ввод в эксплуатацию производственно-складского корпуса в особой экономической зоне «Санкт-Петербург». Новый объект предназначен для разработки, производства и хранения косметических средств и лекарственных препаратов. Ввода первой очереди проекта (складского корпуса) компания ожидала в 2024 году, однако этого не произошло. Теперь запуск складских мощностей намечен на лето 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дочерняя компания петербургского фармпроизводителя «Вертекс» получила разрешение на ввод в эксплуатацию производственно-складского корпуса площадью 22,5 тыс. кв. м в ОЭЗ «Санкт-Петербург» — на участке «Новоорловская», сообщили в пресс-службе компании.

Новый объект предназначен для разработки, производства, контроля качества и хранения косметических средств и лекарственных препаратов, говорится в пресс-релизе компании. Ввода корпуса компания ожидала в 2024 году, однако этого не произошло. Теперь запустить складские мощности «Вертекс» намерен летом 2025 года. «В первую очередь будет реализован ввод складских мощностей»,— сообщил генеральный директор «Вертекса» Георгий Побелянский. Площадь основного склада, высокостеллажного хранения и вспомогательных складов, прилегающих помещений и кабинетов, зон погрузки и выгрузки составит около 9,5 тыс. кв. м.

Запуск производственного комплекса намечен на 2029 год. По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в результате ввода новой площадки объем выпуска продукции вырастет более чем на 50%.

Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», АО «Вертекс» было зарегистрировано в 1999 году. Гендиректором значится Георгий Побелянский. Портфель компании насчитывает около 400 позиций, из которых 280 — лекарства, остальные продукты — косметические средства и БАДы собственных брендов. Выручка производителя в 2023 году составила более 22 млрд рублей без НДС. По предварительным итогам, 2024 год «Вертекс» завершил с аналогичными финансовыми результатами. Компания стала резидентом ОЭЗ в 2010 году. В 2015-м — построила первую очередь инновационно-производственного комплекса в «Новоорловской». Общая площадь двух объектов фармпроизводителя на участке составляет более 78 тыс. кв. м.

Производственно-складской корпус — это второй объект компании в «Новоорловской» и первый этап строительства офисно-производственного здания в ОЭЗ, для реализации которого в 2019 году «Вертекс» учредило ООО «Биоген».

Проект нового фармкомплекса начали планировать еще пять лет назад: на ПМЭФ-2019 тогдашний председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Юрий Калабин, генеральный директор АО «ОЭЗ "Санкт-Петербург"» Тамара Рондалева и Георгий Побелянский подписали соглашение об осуществлении технико-внедренческой деятельности на территории ОЭЗ. Тогда же сообщалось, что компания намерена заниматься разработкой, созданием, внедрением и производством оригинальных лекарственных препаратов и дженериков.

Строительство новой площадки началось в 2022 году. Предполагалась, что компания инвестирует в новый проект от 1,6 до 2 млрд рублей. Общую сумму вложений во весь новый комплекс оценивали более чем в 4,6 млрд рублей, из которых около 2,6 млрд должен был вложить сам «Вертекс». За два года фармпроизводитель направил в проект около 2,15 млрд рублей, из них почти половину в 2024-м. В текущем году компания намерена вложить в объект 266 млн рублей.

Кроме того, в прошлом году «Вертекс» сообщил об увеличении инвестиций в офисно-производственный комплекс с 4,6 млрд до 8,2 млрд рублей по 2040 год включительно. Площадь участка всего объекта составляет 3,95 га.

«"Вертекс" поступательно развивает свое производство: наращивает объем продукции и активно развивает свой портфель, причем не только за счет лекарственных препаратов»,— комментирует директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По мнению эксперта, российский фармрынок развивается и в количественном, и в качественном отношении, поэтому расширение производства сейчас актуально и логично.

Надежда Ярмула