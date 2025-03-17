Для борьбы с мусором Ростовские власти планируют использовать ИИ

В ходе пресс-конференции глава города Александр Скрябин рассказал о предложении одного из региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) установить на центральных улицах города небольшие камеры с искусственным интеллектом и динамиками для борьбы с мусором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Система поможет решить проблемы с обеспечением необходимой частоты уборки из-за припаркованных автомобилей на улицах Пушкинской и Чехова. Искусственный интеллект, встроенный в миниатюрную камеру так же будет предупреждать водителей о запрете парковки в определенных местах.

Работу по улучшению качества уборки центральных улиц и преобразованию центра донской столицы начали с инвентаризационного учета.

Валентина Любашенко