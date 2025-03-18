Павел Залуцкий: туристам на Кубани предлагают «вина» из спирта и красителей

В курортных зонах Краснодарского края туристам не редко предлагают фальсификат под видом качественных кубанских вин. Об этом в интервью «Ъ-Кубань» рассказал руководитель Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю, полковник полиции Павел Залуцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Особое внимание уделяется вопросам борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции на территории Азово-Черноморского побережья Краснодарского края. Ежегодно в регион съезжаются миллионы граждан со всей страны. С увеличением количества отдыхающих растет спрос, а значит, и предложение»,— отметил Павел Залуцкий.

По его словам, торговля поддельным алкоголем часто ведется открыто – с лотков, из киосков и прямо с автомобилей. Проверки показали, что напитки часто изготавливали на месте путем смешивания спирта, красителей и ароматизаторов.

В 2024 году правоохранители пресекли работу 12 подпольных цехов, производивших алкогольную продукцию без разрешительной документации. Выявлено 110 преступлений в сфере незаконного оборота этилового спирта и алкогольной продукции. В суд направлено 73 уголовных дела, к ответственности привлечены 77 человек. Из нелегального оборота изъято свыше 480 тонн фальсифицированного алкоголя.

Отдельно Павел Залуцкий отметил, как сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Краснодарскому краю обнаружили на территории «Семейной винодельни» в Туапсинском районе более 48 тонн немаркированной алкогольной продукции, оборудование для производства и различные красители. По данному факту возбуждено уголовное дело.