«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Сейчас в центре внимания российские активы, фондовый и валютный рынки. Тема сближения России и Соединенных Штатов привела к тому, что наблюдался хороший рост как на рынке акций, так и на рынке облигаций. Рубль значительно укрепился. Сохранится ли положительную динамика? И какие акции стоит обратить внимание инвесторам? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Мы видим, как отдельные секторы-лидеры каждый день меняются. Сегодня в лучше себя чувствуют акции металлургов, до этого были нефтегазовые компании. Что будет следующим, трудно сказать. Если вы хотите сыграть на положительном развитии событий, то лучше брать основные, наиболее ликвидные бумаги. Если санкционные темы будут уходить, то ряд бумаг получит преимущество, например, «Аэрофлота», «Транснефти». Так было с акциями Санкт-Петербургской биржи.

Кроме того, сегодня внимание инвесторов привлекло распоряжение президента Российской Федерации о том, что одному из американских офшорных фондов, 683 Capital Partners, разрешено покупать российские активы у крупных западных фондов, которые, видимо, подвисли после 2022 года в РФ. То есть это важный момент — 683 Capital Partners разрешено совершать операции с российскими компаниями.

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