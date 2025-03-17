Путин заявил о близости позиций России и Таджикистана по глобальным вопросам

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что вновь убедился в общности позиций стран по региональным и глобальным вопросам. Российский президент подчеркнул, что Москва поддерживает председательство Душанбе в СНГ в 2025 году.

«Обсуждение актуальной региональной и глобальной повестки дня вновь подтвердило общность позиций наших стран. Россия и Таджикистан привержены принципам верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции.

Президент России отметил, что стороны продолжают взаимодействие по ключевым направлениям в Организации договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и СНГ. «Таджикистан будет и далее стремиться к реализации в полной мере большого потенциала таджикско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства»,— сказал Эмомали Рахмон.

По итогам переговоров Владимир Путин и Эмомали Рахмон обменялись документами о стратегическом партнерстве в военной и военно-технической областях до 2030 года. Также стороны договорились активизировать работу в сфере трудовой миграции. Президент России пообещал содействовать «поддержанию мира и стабильности» в Средней Азии.

Лусине Баласян