Чистяков призвал общественников объединить усилия в выполнении ямочного ремонта

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков призвал «объединить усилия муниципалитета и общественных организаций» в выполнении ямочного ремонта на городских дорогах, пишет пресс-служба горадминистрации. Рабочая встреча с представителями Общественной палаты Ижевска прошла 17 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Основные ремонты начнутся в Ижевске с наступлением стабильной положительной температуры. «На сегодня процесс закупочных процедур завершен по большинству объектов, подрядчики определены. В нынешнем сезоне предстоит большой объем дорожных работ»,— сказал мэр. Дороги будут ремонтировать за счет региональной субсидии, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и программ «Пешеходный Ижевск» и «Межквартальный Ижевск».

По словам господина Чистякова, уже на данном этапе важно подключать общественников, рейды которых «помогают подрядчикам выявлять и устранять недочеты». Председатель Общественной палаты Ижевска Александр Бадица добавил, что члены рабочей группы ежегодной контролируют качество дорожного и тротуарного ремонтов.

В приемке также участвуют инвалиды и другие представители маломобильных групп населения, оценивающие объекты на предмет доступной среды. Первый инспекционный выезд общественников запланирован на 18 марта.