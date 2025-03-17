Шестимесячный ребенок пострадал в лобовом столкновении в Ярославле

В Ярославле на улице Большая Норская столкнулись автомобили Hyundai и Chevrolet, в аварии пострадали пять человек. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По информации ведомства, столкновение произошло в районе 16:14 17 марта напротив дома №60 на Большой Норской. 34-летний водитель Hyundai ехал в сторону Тутаева и выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с машиной Chevrolet.

«В результате ДТП 5 человек получили травмы, в том числе 6-месячный мальчик»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова