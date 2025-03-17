Шестимесячный ребенок пострадал в лобовом столкновении в Ярославле
В Ярославле на улице Большая Норская столкнулись автомобили Hyundai и Chevrolet, в аварии пострадали пять человек. Об этом сообщили в областном УМВД.
Фото: Госавтоинспекция Ярославской области
По информации ведомства, столкновение произошло в районе 16:14 17 марта напротив дома №60 на Большой Норской. 34-летний водитель Hyundai ехал в сторону Тутаева и выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с машиной Chevrolet.
«В результате ДТП 5 человек получили травмы, в том числе 6-месячный мальчик»,— сообщили в УМВД.