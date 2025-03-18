Пилотную систему оплаты труда педагогов запустят в Удмуртии в 2026 году

Реализацию пилотного проекта новой системы оплаты труда педагогов начнут с 2026 года, заявила замминистра образования и науки республики Елизавета Романова на круглом столе 14 марта в региональном Госсовете. Его посвятили вопросам повышения престижа профессии педагога и укрепления авторитета учителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: портал «ГИС Торги» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: портал «ГИС Торги»

Новая система должна «существенно стабилизировать и улучшить ситуацию» с зарплатами, добавила госпожа Романова. Помимо Удмуртии в пилотный проект вошли Владимирская и Сахалинская области.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что новая система заключается в сокращении разницы средних зарплат учителей в разных регионах. Показатели планируется привести к единому уровню в рамках стратегии развития образования до 2036 года.

«Что касается кадровой политики — планируется возобновить систему подготовки педагогических кадров со школьной скамьи. В школах будет введена ранняя профориентация, организованы педагогические классы, выпускники которых продолжат обучение в учреждениях среднего профобразования и университетах»,— сказала госпожа Романова.

По словам замминистра образования и науки, с 2025 года будет запущен нормативно-правовой документ, регламентирующий материальную поддержку будущим студентам педагогических специальностей. Кроме того, будет улучшен механизм целевого обучения.

Депутат Госсовета, директор школы №74 в Ижевске Надежда Онищенко напомнила, что из правового поля образовательной системы исключили понятие «образовательные услуги». По ее словам, школы сейчас занимаются «реализацией образовательной программы», где педагоги в том числе учат и воспитывают подрастающее поколение.

Круглый стол прошел под руководством зампредседателя Госсовета Удмуртии — председателя постоянной комиссии по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества Татьяны Ишматова. Среди других в мероприятии приняли участие депутаты регионального парламента, замруководителя фракции «Единая Россия» там же Любовь Зайцева, уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.