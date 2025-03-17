В Горячем Ключе отгрузка сельхозпродукции выросла в 2,5 раза за год

Объем отгрузки сельскохозяйственной продукции в Горячем Ключе составил около 430 млн руб по итогам 2024 года, что в 2,5 раза превышает показатели 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на вице-губернатора региона Романа Лузинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Господин Лузинов отметил, что по итогам 2024 года в городе наблюдается позитивная тенденция выше среднекраевого уровня в секторе промышленного производства, аграрной отрасли, транспортировке и хранении, а также по количеству введенного жилья. В Горячем Ключе ввели в эксплуатацию более 89 тыс. кв. м жилья в 2024 году, что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что региональные власти планируют увеличить объем производства сельхозпродукции на 8% до 670 млрд руб. в 2025 году. Предполагается, что инвестиции в отрасль составят 64 млрд руб (+3,5%).

Нурий Бзасежев