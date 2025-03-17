В Черноземье 18 марта будет облачно и снежно, от -6°С до +4°С

Во вторник, 18 марта, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачность и осадки в виде снега и мокрого снега. Температура будет варьироваться от -6°С до +4°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется облачность и снег при температуре до -2°C. Днем ожидается облачность и осадки в виде мокрого снега, до +1°C.

В Воронеже ночью ожидается облачность, без осадков, до -1°C. Днем прогнозируется облачность с прояснениями и небольшой дождь, до +4°C.

В Курске ночью будет облачно, и пойдет снег, до -4°C. Днем ожидаются облачность и осадки в виде мокрого снега, до +1°C.

В Липецке ночью тоже прогнозируется облачность, но без осадков, до -4°C. Днем температура составит +2°C, возможны осадки в виде снега.

В Орле ночью будет облачно, и пойдет снег, до -6°C. Днем прогнозируют облачность без осадков при +1°C.

В Тамбове в течение суток прогнозируется облачность без осадков. Ночью температура опустится до -3°C. Днем воздух прогреется до +3°С.

Егор Якимов