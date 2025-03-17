Троих жителей Ижевска арестовали по обвинению в грабеже у вдовы участника СВО

Троих жителей Ижевска арестовали по обвинению в открытом хищении 740 тыс. руб. у вдовы участника СВО, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Такое решение принял Индустриальный райсуд города.

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Следствие считает, что вечером 8 марта фигуранты «с применением физического насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшей», ограбили вдову участника СВО. Она получила деньги в связи со смертью супруга. Это произошло около дома №40 на проезде 8 Марта.

Подсудимым предъявили обвинение в открытом хищении группой лиц по сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (ст. 161 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Обвиняемые и их защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Каждого из фигурантов отправили в СИЗО на два месяца, до 12 мая.