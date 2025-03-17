На Дону 12-летний мальчик выстрелил в друга из пневматического оружия

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области следователи выясняют обстоятельства травмы, полученной 11-летним мальчиком из пневматического оружия. Об этом сообщает СУ СК по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ по Ростовской области Фото: МВД РФ по Ростовской области

«15 марта 2025 года ребенок с пулевой раной был доставлен в больницу. Неклиновский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России начал проверку. Установлено, что мальчик и его 12-летний друг находились без присмотра взрослых на участке в селе Екатериновка, где стреляли из пневматической винтовки»,— следует из материалов дела.

В момент выстрела один из детей пробежал по траектории полета пули, что привело к травме. Винтовка не требовала специальных условий хранения и была доступна для несовершеннолетних. Следователи осмотрели место происшествия и назначили медицинские экспертизы. Проверка продолжается.

Николай Аксенов