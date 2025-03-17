В Сочи спасатели эвакуировали туристку из ущелья у водопада
Сотрудники МЧС России эвакуировали 22-летнюю туристку, застрявшую на скальном выступе в Агурском ущелье после падения во время фотосессии у водопада Чертова купель. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
Девушка оказалась на скальном выступе противоположного берега реки Агуры, откуда самостоятельно выбраться не смогла и связалась со спасателями.
Специалисты Хостинского подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России использовали альпинистское снаряжение для эвакуации пострадавшей. После успешного пересечения реки спасатели сопроводили туристку и ее спутника в безопасное место.