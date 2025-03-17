Путин: РФ и Таджикистан почти отказались от иностранных валют в расчетах

Россия и Таджикистан практически отказались от иностранных валют в двусторонних расчетах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогу переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Доля рубля в коммерческих сделках стран в 2024 году превысила 96%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Правительства двух стран на постоянной основе работают над тем, чтобы улучшить режим взаимной торговли и инвестиций, создать условия для новых взаимовыгодных проектов»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции. По его словам, несколько банков Таджикистана подключились к системе передачи финансовых сообщений российского Центробанка.

Товарооборот между Россией и Таджикистаном за 2024 год вырос более чем на 7% и достиг $1,5 млрд. «Россия поставляет большие объемы нефти и нефтепродуктов в республику, практически полностью покрывая потребности таджикистанской экономики в углеводородах»,— подчеркнул Владимир Путин. Он также отметил вклад в российскую экономику граждан Таджкистана, которые работают в том числе в строительной и жилищно-коммунальной сферах.

Лусине Баласян