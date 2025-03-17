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Археологи в Татарстане нашли комплекс памятников булгарско-золотоордынского периода

Комплекс археологических памятников из двух могильников и селища булгарско-золотоордынского периода обнаружили в Алексеевском районе, сообщает пресс-служба комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Археологи в Татарстане нашли комплекс памятников булгарско-золотоордынского периода

Археологи в Татарстане нашли комплекс памятников булгарско-золотоордынского периода

Фото: Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Археологи в Татарстане нашли комплекс памятников булгарско-золотоордынского периода

Фото: Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Во время исследования ученые выяснили, что находки предварительно относятся к X–XIV векам.

В южной части археологического комплекса также обнаружена керамика и другие единичные находки, связанные с концом XIX — началом XX веков.

Дарья Сайфиева

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