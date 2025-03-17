Жительница Батайска отсудила 1,5 млн рублей за неправильную анестезию

В 2020 году роженица из Батайска стала инвалидом в результате неудачно сделанной врачом эпидуральной анестезии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По решению Азовского городского суда Ростовской области муниципальная больница Батайска должна компенсировать женщине ущерб, повлекший вред здоровью, в размере 1,5 млн руб.

У 30-летней будущей мамы случились тяжелые затяжные роды. Чтобы помочь пациентке, анестезиолог поставил обезболивающий укол на позвоночник. Мальчик родился здоровым, однако у мамы начались серьезные проблемы со здоровьем. Молодая женщина, которой диагностировали вялый паралич нижних конечностей, обратилась к оперировавшим ее специалистам, но те отказались брать вину за случившееся на себя.

При помощи и поддержке адвоката пострадавшая собрала документы, была проведена подробная судебная медицинская экспертиза, которая доказала врачебную ошибку.

Валентина Любашенко