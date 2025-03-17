Миллиард уйдет в трубы

Завод «Челябинскспецгражданстрой» (входит в группу компаний LD, производит трубопроводную арматуру) намерен до 2029 года запустить в Челябинске индустриальный парк. Сумма инвестиций — 1,5 млрд руб. За первые два года планируется построить цеха площадью 5 тыс. кв. м и создать 350 рабочих мест. В ходе реализации проекта предприятие планирует расширить производство трубопроводной арматуры и освоить выпуск новой продукции. Эксперты считают, что появление индустриального парка позволит уменьшить зависимость отечественного рынка от импорта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В челябинском индустриальном парке группа LD будет производить виды продукции, которые ранее не выпускала

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В челябинском индустриальном парке группа LD будет производить виды продукции, которые ранее не выпускала

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Предприятие по производству трубопроводной арматуры «Челябинскспецгражданстрой» (входит в группу компаний LD) построит в столице Южного Урала индустриальный парк. Сумма инвестиций в проект составит 1,5 млрд руб., а срок реализации — 2029 год. Об этом сообщает министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области со ссылкой на пресс-службу LD.

ООО «Челябинскспецгражданстрой» является системообразующим предприятием арматуростроения в России. Предприятие зарегистрировано в Челябинске на улице Енисейской в 2004 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», 95% уставного капитала завода принадлежит Анне Левиной, 5% — Дмитрию Левину. Руководителем предприятия является Александр Невский. Количество работников по состоянию на 2021 год составляет 919 человек. Информации о финансовых результатах нет. «Челябинскспецгражданстрой» входит в состав группы компаний LD. Предпринимательница Анна Левина также владеет 100% доли ООО «ЛД прайд», а Дмитрий Левин —бенефициар ООО «Управляющая компания “Технопарк ЛД”», а также входящих в холдинг ООО «Форс Продакшн» и ООО «Челябинский фланцевый завод». Еще одна компания LD расположена в Кургане — ООО «ЛД Фитинг». Владельцем является Александр Невский. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка от продаж торгового дома LD в 2023 году составила более 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 224,5 млн руб.

Проект в первые два года предполагает строительство цехов площадью не менее 5 тыс. кв. м и создание 350 рабочих мест. За счет этого «Челябинскспецгражданстрой» намерен освоить производство фторопластовых уплотнителей, чугунных фильтров, латунных фитингов и расширить выпуск чугунных редукторов, стальных кранов и поворотно-дисковых затворов. В настоящий момент LD ожидает включения индустриального парка в реестр Министерства промышленности и торговли России. Компания также рассчитывает на получение государственной поддержки.

«Расширение линейки трубопроводной арматуры, способной заменить иностранные аналоги, позволит компании выйти на новые рынки сбыта, тем более, что востребованность подобной продукции остается на высоком уровне как в России, так и за рубежом»,— отмечает пресс-служба LD.

Строительство индустриального парка инициировано в рамках соглашения о сотрудничестве, которое во время выставки «Иннопром-2024» подписали директор ООО «Челябинскспецгражданстрой» Александр Невский и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Это будет уже второй индустриальный парк группы компаний LD. Первый — «Курган Энергомаш» — запущен весной 2022 года. Он принадлежит местной дочерней компании холдинга ООО «ЛД Фитинг». Сумма инвестиций в проект составила 110 млн руб. На базе индустриального парка началось производство латунных фитингов и полипропиленовых труб. Изготовлением последних занимается «Форс продакш».

Промышленный эксперт и член объединения «Опоры России» Павел Золотов считает, что в Челябинской области существует проблема с производством трубопроводной арматуры из-за малого количества предприятий, выпускающих подобную продукцию, и зависимости от импорта. «Трубопроводная арматура необходима для нефтегазовой и химической промышленности, в водоснабжении и энергетике. Однако производителей этой продукции у нас очень мало, из-за чего большую часть арматуры приходится закупать в Китае. Создание индустриального парка может помочь полностью отказаться от импортной продукции, если в нем будут развиты современные производственные мощности и технологии. Это возможно при больших вложениях в оборудование и обучение персонала. Без поддержки со стороны государства и частных инвесторов это будет затруднительно»,— отметил эксперт.

По мнению Павла Золотова, индустриальные парки являются драйверами экономики и их развитие поможет увеличить вклад малого и среднего бизнеса в экономику.

«Индустриальные парки могут сильно вырасти, если им дать правильную поддержку, доступ к инфраструктуре и наставничество. Это поможет им быстрее адаптироваться и улучшить качество продукции. Создание индустриального парка — правильное решение, только при условии, что предприятие действительно будет приглашать туда резидентов, а не только наращивать собственные мощности и открывать свои заводы. В настоящий момент вклад российских МСП в экономику страны составляет 20%. Для сравнения, в Китае этот показатель составляет 60%. Если в России создание индустриальных парков станет более частой практикой, то это может помочь увеличить вклад МСП в экономику до 40%»,— заключил Павел Золотов.

Ольга Воробьева