Банк Уралсиб предлагает новый вклад «Доход Плюс» в рублях для физлиц. Вклад может открыть новый клиент банка* в рамках пакета услуг «Premium»** – в офисе банка или в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн».

Сумма вклада – от 2 до 7 млн рублей включительно, срок – 181 день, доходность – 22% годовых с учетом капитализации процентов. Продление вклада, пополнение и расходование средств вклада не предусмотрены. При досрочном востребовании вклада начисление процентов по вкладу производится по ставке 0,01% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Новый клиент: - клиент – физическое лицо, который никогда не открывал счет в Банке, либо у которого есть счет в Банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно; - клиент – физическое лицо, не имевший в течение предыдущих 730 дней включительно (2 года) до даты заключения договора вклада действующих договоров срочного вклада и накопительного счета.

**«Premium» - Премиум ОГРН 1020280000190 119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, 8

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»