В Магнитогорске местный житель напал на бригаду скорой помощи

Житель Магнитогорска вступил в конфликт с фельдшерами и напал на водителя скорой помощи. Его остановила полиция. Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что информация о нападении была обнаружена в СМИ и социальных сетях. Согласно информации СК, нападение произошло 16 марта на улице Советская. Пьяный магнитогорец подошел к машине скорой помощи, потребовал фельдшеров открыть ему дверь в подъезд, после чего напал на водителя автомобиля, который заступился за врачей.

Проверка инцидента проходит по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам).