Реставрировать исторические здания Ростова будут за деньги инвесторов

Сохранить исторический облик Ростова-на-Дону помогут инвестиционные проекты. Средства для реконструкции фасадов и глубоко ремонта зданий власти города планируют найти у предпринимателей, сообщил мэр города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Ростов вошел в топ-3 городов по количеству объектов культурного наследия.

«Например, после пожара в объекте культурного наследия на Пушкинской здание пострадало. Такие объекты должны становиться общественными пространствами — скверами, парковками, но не жилыми домами. Это поможет сохранить их и предотвратить новые пожары. Ростов нужно любить — это то, что должно нас объединять»,— заключил Александр Скрябин.

Николай Аксенов