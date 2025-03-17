Реставрировать исторические здания Ростова будут за деньги инвесторов
Сохранить исторический облик Ростова-на-Дону помогут инвестиционные проекты. Средства для реконструкции фасадов и глубоко ремонта зданий власти города планируют найти у предпринимателей, сообщил мэр города Александр Скрябин.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
Ростов вошел в топ-3 городов по количеству объектов культурного наследия.
«Например, после пожара в объекте культурного наследия на Пушкинской здание пострадало. Такие объекты должны становиться общественными пространствами — скверами, парковками, но не жилыми домами. Это поможет сохранить их и предотвратить новые пожары. Ростов нужно любить — это то, что должно нас объединять»,— заключил Александр Скрябин.