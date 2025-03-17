Посевная-2025: РСХБ в разы нарастил кредитование сезонных работ на Кубани

Россельхозбанк (РСХБ) в 2025 году направил на поддержку сезонных работ 84,4 млрд рублей, из которых 29,6 млрд рублей – на льготных условиях.

В целом по стране динамика выдачи средств на полевые работы со стороны РСХБ в 2025 году опережает прошлогодний период на 3,6%.

В первую пятёрку регионов, аграрии которых получили самые крупные займы, вошли Краснодарский край (10,1 млрд рублей), Волгоградская область (8,3 млрд рублей), Пензенская область (4,2 млрд рублей), Удмуртская Республика (3,8 млрд рублей) и Белгородская область (3,1 млрд рублей).

На Кубани 90% кредитов на проведение сезонных полевых работ получили предприятия сегмента крупного бизнеса – агрохолдинги, в том числе экспортно ориентированные. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 8,3 млрд рублей или 433%. Полученные займы будут направлены на оборотные средства (закупку ГСМ, СЗР, кормов, сельхозкультур, зарплату сотрудникам, оплату услуг сторонних организаций и др.), а также на завершение инвестиционных проектов. Сельхозтоваропроизводители сегментов среднего и микробизнеса также нарастили объемы получаемых на СПР кредитов – 766 млн руб. (+43%) и 140,6 млн руб. (+23%) соответственно.

«Несмотря на не самые комфортные экономические условия, мы, как предприятие, занимающееся молочным животноводством, в полной мере ощущаем поддержку государства в виде льготных кредитов. Почти десятилетнее партнёрство с Россельхозбанком позволило существенно расширить и укрепить бизнес. Так, поголовье КРС на наших фермах за последние пять лет увеличилось в 2,5 раза и сегодня составляет 2500 голов, мы сами заготавливаем корма, для чего засеваем 2,3 тыс. га пашни, регулярно обновляем парк сельхозтехники и оборудования, покупаем ветеринарные препараты и мн.др. – всего на 100 млн рублей в 2024 году», – рассказал глава ООО «Интеграл-Агро» из Тихорецкого района Евгений Гудов.

«Рентабельность сельхозбизнеса позволяет пользоваться кредитами даже при нынешней ставке ЦБ. Кроме основных программ льготного кредитования, в Россельхозбанке предоставляются экспресс-кредиты для действующих заёмщиков, имеющих положительную кредитную историю. Срок принятия решения – 1 рабочий день. Сумма – до 10 млн рублей. По новым клиентам банк принимает решение в течение 3 рабочих дней на сумму до 20 млн рублей. Заявки на суммы свыше 20 млн рублей даже для новых заёмщиков рассматриваем в срок до 10 дней. Заявку можно подать в офисах банка», – пояснил директор Краснодарского регионального филиала РСХБ Евгений Ковалев.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г. АО «Россельхозбанк». Не является потребительским кредитом (займом)

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