Верховный суд Татарстана не разрешил закрыть дело о смерти женщины в ДТП

Верховный суд Республики Татарстан отменил решение Апастовского районного суда о прекращении уголовного дела о ДТП, в котором погибла женщина. Приговор первой инстанции был обжалован прокуратурой района, которая посчитала его необоснованным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Дело касалось ДТП с летальным исходом, произошедшего 28 июля 2024 года на 84-м километре трассы Казань — Буинск — Ульяновск. 22-летний житель Буинска, управляя автомобилем «ВАЗ-21120», нарушил правила дорожного движения: превысил скорость и выехал на встречную полосу. В результате столкновения с автомобилем «Лада Гранта» и последующего вылета в кювет погибла 25-летняя пассажирка его машины.

На судебном заседании представители потерпевшей стороны и обвиняемый заявили ходатайства о прекращении дела в связи с примирением сторон. По их словам, родственникам погибшей была выплачена компенсация морального вреда в размере 700 тыс. руб., и они отказались от претензий к водителю.

Прокуратура Апастовского района выступила против такого решения, указав, что преступление не только относится к категории дел частного обвинения, но и затрагивает общественные интересы в сфере безопасности дорожного движения.

Прокурор заявил, что прекращение дела лишает суд возможности назначить обвиняемому дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортным средством. Это, по мнению прокуратуры, создает потенциальную угрозу для других участников дорожного движения.

Верховный суд республики согласился с доводами прокуратуры, отменил решение нижестоящего суда и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Артём Дергунов