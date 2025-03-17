В Грузии арестовали счета фондов, финансирующих протестное движение

Главная прокуратура Грузии на основании решения Тбилисского городского суда арестовала банковские счета нескольких благотворительных фондов. По утверждению надзорного ведомства, они «финансировали и поощряли противоправные действия», направленные «на организацию массового насилия и противодействие органам власти». Об этом сообщает агентство Interpressnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Арестованы в том числе счета фонда оппозиционной журналистки Нануки Жоржолиани, а также фонд Ники Гилаури — бывшего премьер-министра Грузии в администрации президента Михаила Саакашвили.

Под арест также попали счета неправительственных организаций «Даитове» («Оставь себе»), Prosperity Georgia и Human Rights House Tbilisi (структуры Human Rights House Foundation признаны в РФ нежелательными и запрещены). Через эти фонды многие неправительственные организации и оппозиционные партии финансировали акции протеста в Тбилиси и других городах, помогали выплачивать крупные штрафы, поддерживали обвиняемых по уголовным делам.

Как сообщила Генпрокуратура, счета арестованы «в рамках уголовного дела по признакам антигосударственного саботажа и исполнения некоторыми организациями антигосударственных заказов иностранных сил», а также «признакам подготовки государственного переворота».

Уголовные дела были возбуждены осенью 2024 года, когда в Грузии начались массовые протесты с требованием провести новые парламентские выборы. Акции проводились и из-за приостановки «Грузинской мечтой» переговоров о членстве Грузии в ЕС. Полиция оштрафовала за административные нарушения около 4 тыс. человек. Более 50 оппозиционеров ожидают приговора по уголовным делам за «нападение на полицейских» и «порчу государственного имущества».

Георгий Двали, Тбилиси