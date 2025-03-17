В Ярославле переставят памятный знак жертвам войн и репрессий

Памятный знак «Землякам-жертвам войн и репрессий ХХ-го столетия» перенесут с территории Музея истории города Ярославля на Леонтьевское кладбище. Об этом сообщается в ответе заммэра Ярославля и директора департамента градостроительства Александра Черневского (имеется в распоряжении «Ъ-Ярославль») городскому активисту Сергею Казанскому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Казанский Фото: Сергей Казанский

«На градостроительном совете согласован перенос памятного знака "Землякам-жертвам войн и репрессий ХХ-го столетия" с территории МУК "Музей истории города Ярославля имени Извекова" на территорию кладбища "Леонтьевское"»,— говорится в ответе.

Ранее активист обращался в мэрию с предложением перенести знак в более подходящее для таких объектов место. Власти города направили в музей письмо о передаче памятного знака в казну города. После этого власти подготовят проектно-сметную документацию для демонтажа и переустановки памятного знака.

Алла Чижова