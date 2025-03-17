Более 750 жилых помещений приватизировали в Удмуртии в 2024 году

757 жилых помещений было приватизировано в Удмуртии в 2024 году, 416 из которых перешло в собственность граждан городской местности, сообщает пресс-служба Удмуртстата. В Ижевске приватизировали 260 квартир. В сельских районах лидерами по числу приватизаций стали Балезинский (44 квартиры), Камбарский (40) и Игринский (38) районы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

С начала приватизации в Удмуртии более 347,8 тыс. жилых квартир стали частной собственностью. Общая площадь приватизированного жилья составила свыше 16,2 млн кв. м, а средний размер квартиры — 46,7 кв. метра. Удельный вес приватизированных квартир превысил 93% от общего числа, подлежащего приватизации.