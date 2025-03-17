Вкус RODINA

В Сочи пройдет фестиваль «Гастрономическая Одиссея»

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С 15 по 25 марта в Сочи сделает свою остановку фестиваль альянса RODINA Hotels, посвященный исследованию родных вкусов, «Гастрономическая Одиссея». Он гастролирует по России и представляет в специальном меню лучшие вкусы страны — от Черного моря до Тихого океана. Стартовой точкой фестиваля стал ресторан YURA в Москве, а после Сочи меню отправится во Владивосток — в ресторан ULISS Asia.

В special входит семь блюд, вдохновленных специалитетами Центральной России, Юга и Дальнего Востока. В ресторане «Черная Магнолия» RODINA Grand Hotel & Spa вкусы Центральной России в меню представляет шеф-повар YURA Ирина Цынтарюк. Она является адептом концепции farm-to-table, у нее большой опыт работы с фермерами и выбора качественных ингредиентов.

Фото: пресс-служба RODINA Hotels

На закуску Ирина представит тартар из воронежской говядины на картофельном гратене с молодым трюфельным сыром и гелем из желтка, украшенный микрозеленью. На горячее — обжаренное утиное филе из Ростова-на-Дону, сервированное с кремом из топинамбура, придающим нежный сладковато-ореховый привкус. Это сочетание дополняют карамелизованные яблоки и фундук. Подается блюдо с утиным жу с вермутом. В основе десерта — воздушный мусс из свежей малины с насыщенным ягодным вкусом. Малину дополняют хрустящие фисташки, дающие десерту особую текстуру и легкое ореховое послевкусие.

Фото: пресс-служба RODINA Hotels

Дальний Восток в фестивальном меню для гостей откроет Петр Биркин — бренд-шеф проектов ULISS Asia, Amba, Vento, She Kong. Визитной карточкой Владивостока является краб. Соус из манго и зерен горчицы придаст контраст и оттенок сладкому крабовому мясу, а небольшое количество цитрусовых добавит свежесть и завершит композицию как в текстуре, так и в балансе вкуса. На горячее будет подано мясо палтуса, приготовленное с китайским соусом из морепродуктов и грибного гарнира.

Фото: пресс-служба RODINA Hotels

За разнообразие южных сочетаний отвечает Дмитрий Ахмадуллин, бренд-шеф ресторанов RODINA Grand Hotel & Spa. В основе его закуски — гребешок, который идеально сочетается с цитрусовой свежестью мандарина. Крымский лук добавляет легкую сладость, а морской виноград — оригинальную текстуру и солоноватость.

Насыщенный вкус мяса рапана бренд-шеф дополняет сливочным муссом из сулугуни и землистостью грибного соте. Красная икра придает праздничный акцент. Блюдо-воспоминание о Черноморском побережье.

Новый проект продолжает общую миссию альянса RODINA Hotels, объединяя еду и путешествия. Каждый из гостей — первооткрыватель новых граней родных вкусов.

https://grandhotelrodina.ru/restaurants/