Донские власти предусмотрели в бюджете 675 тысяч рублей на выкуп оружия у населения

Сегодня правительство Ростовской области утвердило размеры вознаграждения за добровольно сданное оружие. Об этом сообщается на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно сообщению, за сдачу пистолета или револьвера предусмотрено вознаграждение в размере 10 тыс. руб., автомата или пулемета – 16 тыс. руб. За винтовку или карабин власти обещают 8 тыс. руб. Больше всего можно заработать на продаже гранатомета – 20 тыс. руб.

Прием оружия и выдачу подтверждающих документов осуществляют территориальные подразделения ГУ МВД региона.

Согласно сообщению, на выкуп оружия в областном бюджете предусмотрены 675 тыс. руб. Выплаты вознаграждений осуществляются в рамках региональной госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».

Сергей Иванов