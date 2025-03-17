Удмуртия увеличила экспорт мясной продукции в Монголию в 2,5 раза в начале года
Удмуртия экспортировала 200 т мясной продукции в Монголию с начала года, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
12 марта специалисты управления проконтролировали отправку 20 т замороженной свиной шкурки в Монголию. Вся продукция была признана безопасной и соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера. Качество подтвердили лабораторные испытания в Татарском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Казани.