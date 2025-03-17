На новый выезд из Академического на ЕКАД потратят более 968 млн рублей
На новый выезд из Академического района на Екатеринбургскую кольцевую автодорогу (ЕКАД) будет выделено более 968 млн руб. Работы будет осуществлять екатеринбургская компания ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР), следует из данных портала «Госзакупки».
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным портала, на строительство дорог в Академическом районе будет выделено около 2,3 млрд руб.
Кроме того, было выделено около 970 млн руб. на строительство дороги по ул. Академика Ландау – от ул. Академика Вавилова до ул. Амундсена. Третий контракт предполагает строительство дороги на участке от ул. Академика Ландау до ул. Академика Лихачева, максимальная стоимость работ составит 395 млн руб. Завершить работы планируется к весне 2028 года.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о строительстве развязки Амундсена — ЕКАД. Разноуровневая развязка предусматривает четыре съезда, по ул. Амундсена вблизи развязки будут расположены две автобусные остановки.