Дело о хищениях экс-главы «Ниеншанца» Виктора Ярутова направили в суд

В Тушинский районный суд Москвы для заочного рассмотрения поступило уголовное дело бывшего главы ЗАО «Ниеншанц» Виктора Ярутова. Он обвиняется в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил Следственный комитет России (СКР).

Следствие установило, что в 2010 году Минобороны в рамках гособоронзаказа заключило контракт с «Ниеншанцем» на поставку средств связи. Общая сумма сделки составила более 5 млрд руб. В 2010–2011 годах Виктор Ярутов, по данным следствия, в составе организованной группы внес ложные сведения в бухгалтерские документы о стоимости средств связи. Таким образом он похитил более 130 млн руб.

Виктора Ярутова объявили в международный розыск, он заочно арестован. Также суд в качестве штрафа арестовал имущество обвиняемого на сумму свыше 40 млн руб.

ЗАО «Ниеншанц» основали в 1992 году. Основными видами деятельности компании являлось производство компьютеров и серверов, продажа компьютерной периферии, постройка информационных сетей и электрических коммуникаций. Также ЗАО поставляло медицинскую и лабораторную технику. В 2013 году «Ниеншанц» ликвидировали из-за банкротства.

Никита Черненко