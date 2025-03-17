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Прокуратура внесла представление директору тольяттинской УК «Содружество»

Прокуратура Комсомольского района внесла представление директору управляющей компании «Содружество». В ее деятельности было выявлено нарушение норм законодательства об отходах производства и потребления.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Так, в ходе проверки было установлено, что УК не обеспечила содержание контейнерной площадки в надлежащем состоянии. Это привело к загрязнению территории вблизи многоквартирного дома.

«После внесения представления все нарушения были устранены»,— отметили в надзорном ведомстве.

Алексей Алексеев