Прокуратура внесла представление директору тольяттинской УК «Содружество»
Прокуратура Комсомольского района внесла представление директору управляющей компании «Содружество». В ее деятельности было выявлено нарушение норм законодательства об отходах производства и потребления.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Так, в ходе проверки было установлено, что УК не обеспечила содержание контейнерной площадки в надлежащем состоянии. Это привело к загрязнению территории вблизи многоквартирного дома.
«После внесения представления все нарушения были устранены»,— отметили в надзорном ведомстве.