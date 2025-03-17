В Ростове-на-Дону сбой в работе приложения Яндекс GO

В Ростове-на-Дону перестало работать приложение Яндекс GO. Об этом пишут пользователи в комментариях в соцсетях, проблему подтверждает и корреспондент «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При попытке заказать такси пользователи сталкиваются с ошибками: сервис не может установить соединение и определить геолокацию.

По данным Downdetector, за последний час поступило почти 2,3 тыс. жалоб от россиян на проблемы с Яндекс GO. Большинство сообщений пришло из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской, Самарской и Новосибирской областей.

Николай Аксенов