В Самарской области 10 районам и одному городу грозит подтопление во время паводка

Специалисты прогнозируют риск паводка в Кинеле и еще десяти районах Самарской области. Речь идет о Богатовском, Борском, Елховском, Кинельском, Камышлинском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Красноярском, Похвистневском и Сергиевском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В настоящее время в Кинель-Черкасском районе в результате подъема уровня воды в реке Малый Кинель произошло подтопление низководного моста в районе населенного пункта Полудни»,— говорится в сообщении.

Уровень воды над дорожным полотном равен 120 см. Указанный населенный пункт остался без транспортного сообщения.

В настоящее время организована пешеходная переправа. При этом жизнеобеспечение населения не нарушено.

Георгий Портнов