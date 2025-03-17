Вице-премьер Удмуртии про дороги: все силы направляем, чтобы «замотать протечку»

Сейчас все дорожные силы направляются на устранение дорожных дефектов, чтобы «плотно замотать протечку», заявил вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин. Он добавил во «ВКонтакте», что ситуация с состоянием дорог «непростая». Полноценный дорожный ремонт начнется в апреле, когда позволит погода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«На самых критичных участках мы рассматриваем ремонт картами (асфальт снимается и укладывается новый.— "Ъ-Удмуртия") уже сейчас. Это рискованно, потому что температура нестабильная»,— добавил господин Асабин.

Вице-премьер сообщил, что все бригады работают круглосуточно. Объемы работа увеличили в два раза. В Ижевске с ночи пятницы, 14 марта, отремонтировали более 2 тыс. кв. м. Самыми приоритетными участками в городе назвали набережную, улицы Удмуртскую и Ленина. На них провели ямочный ремонт, полноценный запланирован на лето.

«К сожалению, по вашим обращениям видно, что необходим более тщательный контроль»,— отметил господин Асабин. Он сослался на главу Удмуртии Александра Бречалова, который поручил руководителям муниципалитетов поставить ямочный ремонт под личный контроль.

Вице-премьер добавил, что ситуация на дорогах сложилась не только из-за перепадов температур. «В одно время в Ижевске перекрыли ремонтами значительную часть дорог — где-то полноценно, где-то в один слой. Но межремонтные сроки подошли к концу»,— сообщил он. Господин Асабин напомнил о «существенном» увеличении финансирования дорожного ремонта в столице Удмуртии.