El Pais: Мадрид отказался дать вид на жительство 65 российским гражданам

Власти Испании отказались предоставить вид на жительство 65 гражданам России, среди которых журналисты, правозащитники и активисты, сообщает газета El Pais. Они прибыли в страну по гуманитарной визе и утверждают, что испанские дипломаты вскоре обещали одобрить им соответствующие документы, однако не сделали этого. МИД королевства всяческие договоренности отрицает.

«Испания оставила в подвешенном состоянии 65 российских оппозиционеров, которые обвиняют МИД (королевства.— “Ъ”) в отказе от обещания оказать поддержку и предоставить документы»,— пишет El Pais. По словам координатора группы Егора Куроптева, они бы не приехали в Испанию, если бы у них не было гарантий получения вида на жительство.

Источник в МИД Испании уточнил El Pais, что единственный возможный вариант для прибывших россиян — это подача прошения о предоставлении убежища. При этом миграционная служба королевства уже отклонила несколько заявок на резиденцию по гуманитарным основаниям, поскольку посчитала недостаточной угрозу безопасности при возвращении в Россию.

Газета отмечает, что из-за подвешенного состояния с получением документов они не могут официально устроиться на работу, арендовать жилье на длительный срок или уехать из Испании.