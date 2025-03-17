На подсветку и ремонт доходного дома Токарева в Ростове потратят 100 млн рублей

ГБУ «Городская поликлиника №10» в Ростове объявило о закупке на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов и архитектурной подсветки объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Н. И. Токарева». Начальная цена контракта — 99,7 млн руб., сообщается на портале «Госзакупки».

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Объект расположен по улице Большая Садовая, 106/46. Заявки на участие принимают до 20 марта. Работы будут проводить в семь этапов — с 2025 по 2027 год. На эти цели в 2025 году из бюджета региона будут выделены 29,3 млн руб., на 2026 год — 70,3 млн руб. Размер обсечения заявки — почти 5 млн руб.

Согласно документам, стоимость строительно-монтажных работ составит 98 млн руб., оборудования — 1,2 млн руб.

«Доходный дом Н. И. Токарева» — объект культурного наследия регионального значения, расположенный в Ростове-на-Дону на пересечении улиц Большая Садовая и проспект Чехова. Здание построено в 1905 году ростовским купцом и владельцем спиртоводочного завода Николаем Токаревым. До революции в доме размещались бакалейная торговля, Русское театральное общество, магазин «Масло-Сыр», склад аптекарской посуды и пробок М. Розенблюма.

После прихода советской власти доходный дом был национализирован, и в нем разместилась десятая городская больница.

В конце 1990-х годов к юбилею города бывший доходный дом отреставрировали сотрудники института «Спецреставрация». В настоящее время здание занимает городская поликлиника №10. Трехэтажный дом построен в духе эклектики, в его оформлении сочетаются элементы необарокко, неорококо и неоклассицизма. Фасад богато украшен лепными элементами, гирляндами, картушами и антаблементом. В нише балкона третьего этажа установлена скульптура Гигеи, дочери античного врача Асклепия, с чашей и змеей в руках.

Тат Гаспарян