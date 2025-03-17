Реабилитация на миллион

Новосибирский суд рассмотрел иски бывшего директора дома ветеранов Евгения Рериха и его жены Риты Рерих к Минфину РФ о возмещении вреда за необоснованное уголовное преследование. Супруги обвинялись в махинациях на 25 млн руб. при поставках в учреждение товаров и продуктов питания, но в последующем были полностью оправданы в связи с отсутствием состава преступления. Реабилитированные Евгений и Рита Рерихи просили взыскать с госказны 40 млн руб., но суд решил, что с них достаточно и 1 млн 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По решению суда чета Рерихов получит 36-ю часть из заявленной суммы компенсации за незаконное уголовное преследование

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ По решению суда чета Рерихов получит 36-ю часть из заявленной суммы компенсации за незаконное уголовное преследование

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Заельцовский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иски бывшего директора дома ветеранов Евгения Рериха и его жены Риты Рерих к федеральному бюджету о выплате компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали источники, знакомые с ходом судебного процесса.

В начале 2017 года правоохранители завели уголовное дело о предполагаемых хищениях при закупках товаров и продуктов питания для дома ветеранов, где проживают почти 500 пенсионеров и инвалидов. Ущерб следствие оценило примерно в 27 млн руб. Евгения Рериха, возглавлявшего соцучреждение с 2003 года, заключили под стражу, его жену поместили под домашний арест. Обоим предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — десять лет лишения свободы).

Супруги Рерихи претензии силовиков категорически отрицали, заявляя, что их обвинили в преступлениях, которых они никогда не совершали. В частности, Евгений Рерих отмечал, что работал в интересах постояльцев, а все договоры поставок проходили предварительное согласование с региональным минсоцразвития.

Дважды — в феврале и августе 2018 года — следствие направляло уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, но суд возвращал его. В ноябре 2020 года по делу вынесли приговор. Первоначально заявленный размер ущерба 27 млн руб. суд снизил более чем втрое — до 7,9 млн руб. По результатам разбирательства Евгений Рерих получил семь лет условно и штраф 700 тыс. руб. Шесть лет условно и аналогичный штраф назначили Рите Рерих. Супругов обязали возместить дому ветеранов ущерб.

Однако в мае 2021 года коллегия Новосибирского областного суда полностью оправдала супругов с формулировкой «за отсутствием состава преступления». За ними признали право на реабилитацию и компенсацию за необоснованное уголовное преследование.

Супруги Рерихи предъявили иски Минфину РФ, потребовав возмещения материального и компенсации морального вреда. Каждый оценил финансовые претензии к госказне в 20 млн руб. По информации источников «Ъ-Сибирь», суд удовлетворил иски частично. Согласно судебному решению, Евгений Рерих получит из федерального бюджета 950 тыс. руб., Рита Рерих — 150 тыс. руб. Будут ли стороны обжаловать решение, пока не известно.

Константин Воронов