Кассация не стала оправдывать бывшую воронежскую судью по делу о ДТП

Первый кассационный суд оставил без удовлетворения жалобы бывшей судьи Воронежского областного суда Людмилы Козиевой на прекращение ее уголовного дела о ДТП (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Согласно картотеке дел, вступившее в силу решение Задонского райсуда Липецкой области оставлено без изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В основу уголовного дела против Людмилы Козиевой легло происшествие, случившееся 1 июля 2020 года на набережной Массалитинова в Воронеже. Судья на своем автомобиле Volkswagen Touareg превысила установленную скорость и, нарушая правила дорожного движения, при перестроении съехала на тротуар, врезавшись в припаркованный ВАЗ-2115. Находившийся в стоявшем автомобиле мужчина получил серьезные травмы.

После ДТП Козиеву лишили полномочий судьи и возбудили уголовное дело, которое направили на рассмотрение в Липецкую область. Суд прекратил дело по по нереабилитирующим обстоятельствам — в связи с истечением сроков давности. Бывшая судья не согласилась с таким решением и обжаловала его: по ее мнению, инкриминируемое ей преступление она не совершала, а уголовное преследование было связано с ее профессиональной деятельностью. Липецкий облсуд, впрочем, не стал ее оправдывать и оставил решение о прекращении дела в силе.

Сергей Толмачев