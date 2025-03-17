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Музею PERMM нашли нового креативного директора

Креативным директором музея современного искусства PERMM назначен архитектор Александр Леонов. Как сообщает газета «Новый компаньон», он также станет куратором первой в 2025 году выставки музея, посвященной инсталляции художника Александра Бродского «Ротонда».

Александр Леонов

Александр Леонов

Фото: PERMM

Александр Леонов

Фото: PERMM

Ранее господин Леонов работал над проектом адаптации автосалона Mercedes на ул. Крисанова, 4, под музейные нужды.

Александр Леонов является сооснователем и главным архитектором бюро POLYGON, преподавателем архитектурной школы «МАРШ» при LMU (London Metropolitan University). В 2023 году господин Леонов занимался проектом реновации автоцентра «Телта-МБ», куда переехал музей PERMM.