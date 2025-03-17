Чиновников минздрава Ульяновской области подозревают в халатности

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту халатности чиновников регионального минздрава, которые не предприняли надлежащих мер к инициированию закупок лекарственных препаратов и медизделий (ч. 1 ст. 293 УК РФ, от штрафа до 120 тыс. руб. до года исправительных работ или ареста до трех месяцев), сообщило ведомство в понедельник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Зыков, Коммерсантъ Фото: Кирилл Зыков, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по материалам проведенной ранее прокурорской проверки причин нехватки льготных лекарств. Как показала проверка, с ноября 2024 года по февраль 2025 года должностные лица департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями регионального минздрава «не предприняли надлежащих мер к инициированию закупок лекарственных препаратов и медизделий», в связи с чем, по состоянию на февраль 2025 года не были сформированы запасы по 11 наименованиям лекарств, включенных в перечень медикаментов для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, а сами граждане не были обеспечены соответствующими препаратами по выписанным рецептам. Как отмечает прокуратура Ульяновской области, только больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые так и не смогли эти лекарства получить лекарства по выписанным рецептам, насчитывается почти 5 тыс. человек. В прокуратуре отмечают, что действия минздрава поставили под угрозу здоровье этих людей.

Андрей Васильев, Ульяновск