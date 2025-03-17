В Оренбуржье у супружеской пары изъяли партию безакцизных сигарет на 1,3 млн рублей

В Бугуруслане сотрудники полиции совместно с представителями Федеральной таможенной службы пресекли противоправную деятельность — у супружеской пары изъяли крупную партию безакцизных сигарет. Об этом сообщает МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, 48-летний местный житель со своей супругой приобрели сигареты, которые собирались продать в местной торговой точке. Правоохранители во время обыска изъяли 7 720 пачек табачных изделий на общую сумму более 1,3 млн руб.

Табачная продукция была без специальной (акцизной) маркировки, которая предусмотрена законодательством РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

Руфия Кутляева