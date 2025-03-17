В Туапсе ликвидирован пожар на нефтебазе

Пожарные ликвидировали возгорание на нефтекомплексе в Туапсе, которое возникло после воздушной атаки ВСУ и продолжалось более трех суток, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В ночь на 14 марта на нефтебазе загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тыс. т бензина. Пожару был присвоен 4-й ранг опасности, его площадь составила около 1,2 тыс. кв. м. В тушении огня участвовали 55 единиц техники и 188 человек. Локализовать возгорание удалось вечером в субботу. В результате возгорания никто не пострадал. Специалисты Роспотребнадзора выявили в окрестностях туапсинской нефтебазы превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ — продуктов горения.

Анна Перова, Краснодар