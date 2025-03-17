В Госдуме предложили дать волонтерам в зоне СВО расширенные гарантии

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий особый статус волонтеров, работающих в зоне специальной военной операции (СВО). Документ появился на сайте нижней палаты сегодня, 17 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Парламентарии предлагают дополнить федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» «новой целью добровольческой деятельности», связанной с оказанием гуманитарной помощи гражданам, которые находятся в зоне проведения СВО или иных вооруженных конфликтах. По мнению авторов проекта, сейчас деятельность волонтеров, которые доставляют гуманитарную помощь и изготавливают необходимые вещи для бойцов, «не находит должного отражения» в действующем федеральном законе. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что волонтерам СВО уже предоставляются компенсации, «связанные с возможной смертью или получением увечья в связи с реализацией своей деятельности на соответствующих территориях», но депутаты считают нужным «дополнительно» закрепить такую меру поддержки.

Отметим, что ЛДПР уже вносила аналогичную инициативу в Думу в январе 2024 года. Однако документ был возвращен авторам из-за отсутствия заключения правительства, которое необходимо в случае, если принятие законопроекта потребует расходов из федерального бюджета.

На этот раз в представленном пакете документов заключение правительства присутствует, но из него следует, что поддержки Белого дома инициатива ЛДПР не получила. По мнению правительства, работа волонтеров СВО может быть отнесена к существующим направлениям добровольческой деятельности, и для таких граждан уже предусмотрены мероприятия по социальной защите и назначению выплат. В связи с этим «предлагаемое законопроектом правовое регулирование представляется избыточным», говорится в заключении.

Божена Иванова