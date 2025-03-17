Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как многофункциональный комплекс в Таиланде стал местом инсталляций для художников и дизайнеров.

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Суперновый One Bangkok — проект, обошедшийся инвесторам в $3,2 млрд, новое место притяжения местных и туристов, решивших провести время в столице Таиланда. Тут есть бутики, рестораны, арт-галереи, резиденции, а еще фантастические открытые пространства, которые, разумеется, сразу стали местом для инсталляций великих художников вроде Аниша Капура в рамках биеннале современного искусства.

Но на художниках с мировым именем решили не останавливаться. Новая инициатива One Bangkok — поддержка студентов, специализирующихся на мебели и интерьерном дизайне. Недавно в открытых зонах One Bangkok появился арт-мебельный объект, разработанный командой студентов факультета архитектуры Технологического университета Раджамангала в Таньябури. Он вдохновлен концепцией «ленты» — символа связи и единства. И это функциональный объект, что-то вроде скамейки.

Как считают в One Bangkok, дизайн способствует взаимодействию между людьми, предоставляя общее пространство для встреч и общения. Проект был частью конкурса One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 «Seatscape & Beyond» — престижного конкурса дизайна, посвященного переосмыслению городской общественной мебели и обогащению опыта совместного использования пространства. Так что, судя по всему, скоро гости Бангкока и местные жители увидят вживую работы и других лауреатов.

Анна Минакова