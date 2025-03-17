Из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуировали 423 человека

Из освобожденных населенных пунктов в Курской области эвакуировали 423 мирных жителя, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн на пресс-конференции «Первые 100 дней работы в должности». Его слова приводит ТАСС.

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Сколько из эвакуированных находятся в пунктах временного размещения и скольких из них забрали родственники — глава региона не уточнил. Накануне, 16 марта, сообщая об эвакуации 371 человека, господин Хинштейн указывал, что в ПВР находятся 220 человек.

Эвакуация продолжается с 12 марта в безостановочном режиме. С мирными жителями работают врачи и психологи, им выдают гуманитарные наборы, еду, а также оказывают юридические консультации. 15 марта Александр Хинштейн сообщал, что при эвакуации жителей из освобожденных населенных пунктов были найдены 378 человек, которые ранее считались пропавшими без вести.

Об эвакуации жителей Суджи — в материале «Ъ» «Мы старались не попадаться им на глаза».

Полина Мотызлевская