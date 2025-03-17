Летом РЖД увеличит число рейсов на черноморское побережье

ОАО «РЖД» в летний сезон 2025 года планирует выполнить свыше 28,8 тыс. рейсов по направлениям черноморского побережья и Северного Кавказа, что на 3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Нацбиблиотеки Татарстана Фото: Пресс-служба Нацбиблиотеки Татарстана

В летнем расписании появятся четыре новых маршрута: №250/249 Москва — Новороссийск, №401/402 Анапа — Адлер, №572/571 Махачкала — Адлер и №177/178 Санкт-Петербург — Симферополь.

На отдельных маршрутах — №156/155 Москва — Анапа, №152/151 Москва — Анапа, №271/272 Самара — Анапа и одном из составов №168/167 Москва — Симферополь — одноэтажные поезда заменят на двухэтажные.

В случае роста спроса и при наличии технических возможностей РЖД готовы назначать дополнительные поезда и вагоны, уточнили в компании.

Летом 2024 года туристы столкнулись с дефицитом билетов и их высокой стоимостью. По словам одной из туристок, единственный билет на поезд из Сочи в Москву предлагался за 73,5 тыс. руб. с пересадкой в Ростове-на-Дону, тогда как в южном направлении два билета обошлись пассажирам в 8 тыс. руб.

В связи с этим Южная транспортная прокуратура инициировала проверку. В Российском союзе туриндустрии считают, что решить проблему перегрузки железнодорожных направлений в августе помогут дополнительные составы, увеличение числа вагонов, а также раннее бронирование билетов и использование листов ожидания.

Вячеслав Рыжков