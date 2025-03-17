В Башкирии компании выделят участок без торгов под глэмпинг-парк

Минземимущество Башкирии предоставит компании «Аврора» участок без торгов для строительства глэмпинга. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Радий Хабиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Площадь участка —4,7 га, он расположен в Караидельском районе. Земли относятся к особо охраняемым территориям с разрешенным видом деятельности «туристическое обслуживание».

По данным пресс-службы Корпорации развития Башкирии, инвестор намерен

вложить в проект около 43 млн руб. На территории глэмпинг-парка планируется разместить семь модульных домов, административный блок, пункт проката спортивного и туристического инвентаря, обустроить спортивные и детские площадки, пляжную зону с причалом и парковую зону с эко-тропами.

Земельный участок компания получит в качестве меры господдержки.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аврора» зарегистрировано в марте 2023 года в деревне Старый Акбуляк Караидельского района. Совладельцами выступают директор компании Максим Андреев, Сергей Проскурин и Ренат Имаев. Организация предоставляет места для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах. В 2023 году она показала нулевую выручку и убыток в 551 млн руб.

Наталья Балыкова