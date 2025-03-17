Центр пополнился новостройками

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, насколько выросло число жилых комплексов в столице и как это повлияло на размер квартир и апартаментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За десять лет новостроек в границах Третьего транспортного кольца стало больше на 40%, а лотов в экспозиции — почти на 55%. То есть в проектах стали делать более мелкую «нарезку», квартиры и апартаменты стали компактнее. При этом, как и десять лет назад, в локации всего один жилой комплекс комфорт-класса, посчитали эксперты платформы bnMAP.pro. В исследовании принимали участие только проекты первичного сегмента, комплексы как с квартирами, так и с апартаментами. ЖК только с апартаментами и проекты реконструкции не рассматривались.

Всего в границах ТТК насчитывается почти 65 объектов, в которых выведены в реализацию 5,3 тыс. лотов. Большинство из этих проектов — элитные дома, их около 30. Еще 13 проектов — премиальные. В бизнес-классе 20 проектов. Жилье комфорт-класса представлено лишь по одному адресу — это комплекс на юго-востоке города, в Южнопортовом районе. Средняя площадь квартир здесь варьируется от 41 до 72,5 кв. м., цена — от 380 тыс. руб. за «квадрат» до почти 550 тыс., а бюджет сделки — от 12,2 млн руб. до 27,7 млн.

В 2016 году ситуация в сегменте первичного жилья в пределах Третьего транспортного кольца была иной. Тогда насчитывалось 45 новостроек, в них предлагалось 3,5 тыс. вариантов жилья. И большинство этих проектов было представлено новостройками элитного класса.

Светлана Бардина